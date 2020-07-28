İttifak var dediler geldi: 'Atatürk ve Haydar Baş Türkiye'nin gerçeğidir'

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, İstanbul Florya'daki çalışma ofisinde gazetecileri ağırladı.

Gündemdeki pekçok önemli konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıda Türkiye'nin ekonomide yaşadığı sorunlar ve çözüm yolları konuşuldu.

Türkiye'nin bazı konularla perdelenen birçok kronik gündemi olduğunu ve bunlara odaklanılması gerektiğini ifade eden BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, çözümün dünyada 4.5 milyar insanın yaşadığı coğrafyalarda uygulanan Milli Ekonomi Modeli'ni uygulamak olduğunu söyledi.

Modelden proje aşırmaya çalışan siyasilere de seslenerek, Milli Ekonomi Modeli'nin ancak bir bütün olarak uygulanabileceğine dikkat çeken Baş, şunları söyledi: "Mevcut kapitalist sistem içinde Milli Ekonomi Modeli'nin şu projesini hayata geçirelim denirse, bu olmaz. Bu birbirine entegre olabilecek bir şey değildir. Milli Ekonomi Modeli, bambaşka bir sistemdir. Bu sistemin bir parçasını almanın hiçbir anlamı yoktur. Komple sistem uygulanmadığı takdirde patlar. Rusya, Çin, Güney Afrika ve Brezilya Milli Ekonomi Modeli'ni bütünüyle uyguladı. 4.5 milyar insan topluluğunun yaşadığı ülkeler bunu yaptı. Komple sistemi uygulamak için geldi sordular. Milli parayı, vatandaşlık maaşını sordular. Biz Türkiye'de bu öz saygıyı hissedebilmemiz lazım, bu nezaketi sergileyebilmemiz lazım."

'Atatürk ve Haydar Baş Türkiye'nin gerçeğidir'

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın çalışma ofisinde Prof. Dr. Haydar Baş ile Atatürk'ün resimleri ve doğum tarihlerinin yanında sonsuzluk işareti yer alıyor. BTP Genel Başkanı Baş, kendisine ait bu tasarım üzerine de şu açıklamayı yaptı: "Atatürk vatandır, Atatürk topraktır, Atatürk birleştirici harçtır. Babamın Atatürk'le ilgili çok net ifadesi bu. Atatürk budur. Haydar Baş hoca da budur. İstesen de istemesen de bunlar bu devletin, bu milletin gerçeğidir. Atatürk bu devleti bizlere emanet etmiştir. 24 Temmuz Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümüydü. Ben o gün daha önemli hiçbir gündem bilmiyorum. Benim hayatımızda daha önemli bir gündem olamaz. Çünkü 24 Temmuz bu devletin misakı millisinin tapusunu elimize aldığımızın 97'nci yıl dönümü. Medyada 'Lozan antlaşması Türkiye Cumhuriyetinin tapusudur' söz çok gündem oldu. Bu söz rahmetli babama ait bir sözdür. Gerçek Atatürk'ü biz Haydar Baş hocayla tanıdık.”