İTO'dan yabancılara 'yatırım' çağrısı: Bizde işçi maliyeti daha düşük!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye’de işgücünün ‘nitelikli ama ucuz’ olduğunu belirterek yabancıları yatırım yapmaya çağırdı.

Anka'nın haberine göre İTO’nun hazırladığı İstanbul’da Mülk Edinme Rehberi’nde, Türkiye’deki ucuz işgücünden bahsederek “İmalatta saatlik işçi maliyeti’ Türkiye’de 5,6 Amerikan dolarıyken, Almanya’da bu maliyet 47,2 Amerikan dolarıdır.” sözlerine yer verildi.

İTO, yabancılara yaptığı yatırım çağrısında şunları söyledi:

“Türkiye 10 puan üzerinden 7,35 puan ile ‘nitelikli mühendis bulunabilirliği’nde Polonya, Romana, Çekya gibi ülkeleri geride bırakmıştır. ‘İmalatta saatlik işçi maliyeti’ Türkiye’de 5,6 Amerikan dolarıyken, Almanya’da bu maliyet 47,2 Amerikan dolarıdır.”

İTO, yabancıların İstanbul’dan konut alması durumunda Türk vatandaşı da olabileceğini kaydederken, yabancılardan alınan verginin ucuz olduğunu da “Türkiye’de yurt dışı alıcılara özel olarak KDV’siz gayrimenkul satın alma fırsatı sunulmaktadır” dedi.

İTO rehberinde “Doğru bilinen yanlışlar” diye bir bölüm oluşturuldu. Rehbere göre yabancılar aldıkları mülklerin kendileri ölünce devlete kalmasından çekinirken, “Nüfusun çoğunluğunun Müslüman olduğu bir ülkede yabancı olarak yaşam tarzıma devam edebilir miyim emin değilim” endişesi yaşıyor.