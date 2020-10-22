'İtirafçı' oldu dediler, IŞİD'in istihbaratçısını tahliye ettiler

Mersin'de geçtiğimiz yıl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), IŞİD'e yönelik ortak operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, aralarında "IŞİD istihbaratçısı" olduğu belirtilen Kuteybe H.’nin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Kuteybe H.’nin evinde 4 bin IŞİD'liye ilişkin bilgiler, fotoğraflar ve IŞİD üyelerinin takibi amacıyla yapılmış keşifler ile silahların sevk güzergahlarını gösteren bilgiler ele geçirildiği haberlere yansıdı.

Hakkında 15 yıla kadar hapis talep edilen Kuteybe H.'nin önceki duruşmada "itirafçı" olduğu, bugün görülen duruşmada ise yurtdışına çıkış yasağıyla birlikte tahliye edildiği öğrenildi.