TÜİK, ağustos ayına ait ithalat ve ihracat rakamlarını açıkladı.
İhracat geçen yılın ağustosuna nazaran yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolara düştü. İthalat ise yüzde 20,64 artarak 18 milyar 776 milyon dolara yükseldi.
İthalatta artış, ihracatta azalma
İhracat geçen yılın ağustosuna nazaran yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolara düştü. İthalat ise yüzde 20,64 artarak 18 milyar 776 milyon dolara yükseldi.
Haber Merkezi
TÜİK, ağustos ayına ait ithalat ve ihracat rakamlarını açıkladı.
İhracat geçen yılın ağustosuna nazaran yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolara düştü. İthalat ise yüzde 20,64 artarak 18 milyar 776 milyon dolara yükseldi.