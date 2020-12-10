İtalyanların bir futbol efsanesi daha yaşamını yitirdi

NTV'nin aktardığına göre, Rossi'nin yorumculuk yaptığı İtalyan televizyon kanalı RAI Sports, 64 yaşındaki Rossi'nin ölümünü duyurdu ve "'Pablito amansız bir hastalık sonrası vefat etti" ifadelerini kullandı. Rossi'nin eşi Federica Cappelletti de eşinin yaşama veda ettiğini Instagram hesabından duyurdu.

Juventus ile 2 İtalya Ligi, 1 Avrupa Kupası ve 1 İtalya Kupası şampiyonluğu yaşayan Rossi, İspanya'da düzenlenen 1982 Dünya Kupası'nı kazanan İtalya'nın ve turnuvanın gol kralı oldu.

Kariyerinin tamamını ülkesinde geçirdi

Toskana'nın Prato şehrinde doğan Rossi, kariyerinin tamamını ülkesinde geçirdi. 1980'de Milan ve Lazio'nun küme düşürülmesine neden olan şike skandalı (Tottonero) nedeniyle 3 yıl men cezası alan Paolo Rossi'nin cezası daha sonra 2 yıla düşürüldü. Herhangi yanlış bir şey yapmadığını söyleyen Rossi'nin milli takıma seçilmesi yorumcular tarafından eleştirildi. Ancak Rossi, turnuvada sergilediği performansla bu eleştirileri yapanlara yanıtını sahada verdi.

İtalya'nın 2. turda Brezilya'yı 3-2 yendiği maçta hat-trick yapan ve Dünya Kupalarının en büyük üçlemelerinden birini gerçekleştiren Rossi, yarı finalde takımının Polonya'yı 2-0 yendiği maçta da Gök Maviler'in gollerini kaydetti.

Finalde Batı Almanya'yı 3-1 yenen İtalya, 1938'den sonra kupayı müzesine götürürken Rossi takımının ilk golünü attı.

Altın topu kazandı

Dünya Kupası tarihinin en iyi kişisel performanslarından birini sergileyen Rossi, turnuvanın en golcü ismi oldu ve en iyi oyuncuya verilen Altın Top'u kazandı.

Paolo Rossi, Arjantin'de düzenlenen 1978 Dünya Kupası'nda da yer aldı ve 3 gol kaydetti. İtalya formasıyla Dünya Kupası finallerinde 9 gol kaydeden Paolo Rossi, Roberto Baggio ve Christian Vieri ile birlikte bu alanda ilk sırada bulunuyor.

İtalya Milli Takımıyla 48 maça çıkan ve 20 gol atan Rossi, 1982'de Avrupa'da Yılın Futbolcusu seçildi.