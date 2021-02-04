İtalyan komünist gençlerden Boğaziçi'yle dayanışma mesajı

Boğaziçi Direnişi'ne bir selam da İtalya'dan geldi. İtalya'da faaliyet gösteren Komünist Gençlik Cephesi (Fronte della Gioventù Comunista, FGC), direnen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışma için bir video yayınladı.

Sardinya'daki Cagliari Üniversitesi yemekhanenin kapatılmasına karşı başlatılan direnişten paylaşılan mesajda "Özelleştirmeleri hızlandırmak ve öğrencilerin siyasal mücadelesini baskı altında tutmak amacıyla devlet üniversitelerinin içinin boşaltılmasına ve AKP ile AKP önderliğindeki hükümetin akademik hayata giderek artan müdahalesine karşı düzenlediğiniz eylemlerle dayanışma içinde olduğumuzu beyan ederiz." denildi.

Mesajın tamamı şöyle: