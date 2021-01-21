İtalyan cihatçı Türkiye'de gözaltına alındı

Suriye'de cihatçıların saflarında çatışmak üzere bu ülkeye giden bir İtalyan vatandaşı, Almanya doğumlu olan Türk eşiyle birlikte teslim olup Türkiye'de gözaltına alındı.

Sputnik'in haberine göre, İtalya polisinden yapılan açıklamada, cihatçıların saflarında çatışmalara katılmak üzere 2014’te Suriye ve Irak’a giden adı açıklanmayan kişinin Türkiye’de teslim olduğu ve gözaltına alındığı duyuruldu

İtalya asıllı cihatçının, 2014’te El-Kaide bağlantılı bir gruba katılmak üzere Suriye ve Irak’taki çatışma bölgesine gittiği belirtilen açıklamada, "bir yıl sonra başlatılan soruşturmanın, onun silahlı eylemlere katılma, savaş eğitimini alma ve radikal ideolojiyi yayma dahil etkin faaliyetini doğruladığı" aktarıldı.

24 yaşındaki adamın, ailesiyle birlikte gizlendiği Suriye’nin İdlib şehri yakınlarında tespit edildiği belirtilirken, cihatçının, Almanya doğumlu Türkiye vatandaşı olan eşi ile birlikte çatışmalara katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, cihatçı saldırganın Türk makamları ve İtalya gizli servisleriyle temaslar sırasında İtalya’ya teslim olmaya hazır olduğunu belirttiği ve Hatay’da İtalyan yetkililere teslim edildiği, ailesinin ise Türkiye’de kalma isteğini dile getirdiği ifade edildi.