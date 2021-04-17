İtalyan aşırı sağcı Salvini'ye mahkeme yolu gözüktü

İtalya'nın eski İçişleri Bakanı, 147 kişinin bulunduğu bir göçmen kurtarma gemisinin İtalyan limanlarına yaklaşmasını engellediği için yargılanacak. Salvini geminin yanaşmasına izin vermeyerek işini yaptığını savundu.

Sicilya'daki bir mahkeme eski İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye, İspanyol bir göçmen kurtarma gemisinin 2019'da İtalyan limanlarına yanaşmasına izin vermeyi reddettiği ve insanları günlerce denizde tuttuğu gerekçesiyle dava açtı.

Yargıç Lorenzo Iannelli, Palermo'daki duruşmada duruşma tarihini 15 Eylül olarak belirledi.

Salvini, İtalyan anayasasına atıfta bulunarak, ülkeyi savunmanın her İtalyan'ın “kutsal görevi” olduğunu söyleyen bir tweet atarak şöyle dedi:

"Ülkemi savunduğum için bunun için mahkemeye mi çıkıyorum? Sizin adınıza da başım dik olarak gideceğim."

İnsan kaçırma suçlamasıyla yargılanacak

Palermo savcıları, Ağustos 2019'da göçmenleri Lampedusa açıklarında denizde neredeyse üç hafta tuttuğu için Salvini'yi görevi ihmal etmek ve insan kaçırmakla suçladılar. Limana demirlemesine izin verilmeyen geminin kaptan izin için yalvarırken, bazı insanlar kendilerini umutsuzca denize attılar.

Sonunda, 19 günlük bir gerginliğin ardından gemide kalan 83 kişinin Lampedusa'ya karaya çıkmasına izin verildi.

Salvini, 2018-19 yılları arasında dönemin başbakanı Giuseppe Conte'nin ilk hükümeti sırasında İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştı. Conte'nin koalisyon ortağı ve Lig partisi lideri Salvini göçmen karşıtı politikasıyla öne çıkıyordu. Salvini, AB ülkelerinin İtalya'ya gelen göçmenleri almak için daha fazlasını yapmasını talep ederken, insani kurtarma gemilerinin yalnızca Libya merkezli kaçakçıları teşvik ettiğini ve politikasının Akdeniz'de daha fazla riskli seyahatleri caydırarak hayatları kurtardığını savundu.

Avukatı Giulia Bongiorno, mahkemenin hiçbir adam kaçırma olayının söz konusu olmadığına karar vereceğinden emin olduğunu söyledi.

İddianame açıklandıktan sonra gazetecilere konuşan Salvini gemideki sığınmacılara ilişkin "Özgürlükleri üzerinde herhangi bir sınırlama yoktu" dedi. Geminin herhangi bir yere gitme olasılığı olduğunu savunan Salvini, "Sadece limana girme yasağı vardı. Ama 100 bin farklı seçeneği vardı" dedi.

Salvini daha öncesinde içerisinde "Türk fındıkları" bulunduğu için İtalyan markesı Nutella'yı boykot edeceğini duyurmuştu. Fakat kısa bir süre sonra "dayanamayıp Nutella yiyen" Salvini boykottan vaz geçtiğini açıklamış ama yine de firmaya "yerli ve milli fındıklar" kullanması çağrısında bulunmuştu.

Salvini ortağı olduğu hükümete karşı hükümetten çekilerek ülkeyi erken seçimlere sürükleyip tek başına iktidar olmayı denemiş ancak başarısız olmuştu. Salvini'nin hükümetten çekilmesinin ardından yeni hükümet seçimler olmadan kurulmuştu.