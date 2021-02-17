İtalya'dan Facebook'a 7 milyon avro ceza

İtalya, Kasım 2018'de kullanıcı verileri uygulamaları hakkında verilen uyarıların ardınan şirketin adım atmaması üzerine Facebook'a 7 milyon avro para cezası verdi.

RT'nin aktardığına göre para cezası, Facebook'un kullanıcı verilerinin işlenmesinde uygulamaları düzeltme talebine uymayı reddetmesinin ardından İtalyan Rekabet ve Pazar Otoritesi tarafından verildi.

Kurum, yaptığı açıklamada, "Facebook, kullanıcıları, kendileri tarafından sağlanan verilerin ticari amaçla toplanması faaliyetleri hakkında derhal ve yeterli şekilde bilgilendirmeyerek kendi platformuna kaydolmaları konusunda yanılttı" dedi.

2018'de, firmaya kesilen ilk para cezası 5 milyon avroydu.

Facebook kesilen cazaya ilişkin hâlâ bir açıklama yapmadı.

Facebook dünyada birçok ülke tarafından defalarca para cezasına çarptırıldı.