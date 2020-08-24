İtalya'da yeni vaka sayısı bir kez daha binin üzerinde

İtalya'da koronavirüs (Covid-19) vakaları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülke genelinde Covid-19 bulaşmış kişi sayısı 259 bin 345'e çıktı. Ağustos başından bu yana günlük vaka sayılarındaki yükseliş eğilimi devam etti. Ülkede, halihazırda 18 bin 438 aktif koronavirüs vakasının bulunduğu belirtildi.

Ülkede Mayıs ayından bu yana vaka sayısı dün ilk kez binin üzerine çıktı.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza ise basına yaptığı açıklamada, yoğun bakımdakilerin sayısının salgının ilk dönemine göre düşük olduğunu belirtti. Speranza, şu anda evde kalma ve ülke içinde seyahat kısıtlaması gibi uygulamaları içeren sıkı karantinaya gerek olmadığını söyledi.