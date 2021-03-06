İtalya'da vaka sayısı 3 milyonu geçti, ölü sayısı 100 bine yaklaştı

Salgının ortaya çıktığı dönemde en çok etkilediği yerlerden biri olan İtalya'da dün itibariyle vaka sayısı 3 milyonu geçti.

Haber Merkezi

İtalya'da salgın vakalarındaki artış sürüyor.

Dün 24 bin yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 3 milyonu buldu.

297 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede ölüm sayısı ise 100 bine yaklaşarak 99 bin 271'e çıktı.

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