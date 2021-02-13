İtalya'da teknokratlar hükümeti kuruluyor

Avrupa Merkez Bankası'nın eski başkanı Mario Draghi, İtalya'nın yeni başbakanı olarak yemin etti.

Draghi, Roma'daki İtalyan cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen bir törenle İtalya'nın Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından resmen atandı. Draghi, 1946'da ilan edilen Cumhuriyetin 30. Başbakanı oldu. Parlamento partilerinin desteğini alan Draghi bir dizi teknokrattan oluşan karma bir hükümete liderlik edecek.

Draghi, Giuseppe Conte'nin hükümetinin çökmesi üzerine bu ayın başlarında Cumhurbaşkanı Mattarella tarafından yapılan kulisler sonucu göreve çağrıldı.

Parlamento-teknokrat hükümeti

Yeni hükümette İtalya Merkez Bankası Genel Müdürü Daniele Franco, İtalya’nın yeni Ekonomi Bakanı olarak atanırken ve eski Vodafone CEO'su Vittorio Colao, Yenilik ve Teknoloji Bakanı olarak atandı. İtalya eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Marta Cartabia Adalet Bakanı olarak seçildi.

Önceki hükümette yer alan Beş Yıldız Hareketi'den Luigi Di Maio'nun Dışişleri Bakanı, bağımsız Luciana Lamorgese'nin İçişleri Bakanı, Roberto Speranza'nın da Sağlık Bakanı olarak kalması söz konusu olurken, Conte hükümetinden bakanlarla da önemli bir devamlılık sağlandı.

Belrusconi'nin partisi hükümet ortağı

Draghi de dahil olmak üzere 25 kişilik bir kabinenin 15'i parlamentodaki partilerden ve on tanesi teknokratlardan oluşacak. En büyük temsile sahip parti, eskiden düzen karşıtı dört bakanlı Beş Yıldızlı Hareket iken, Silvio Berlusconi’nin sağcı Forza Italia partisi 2012'den bu yana ilk kez üç bakanla hükümete dönüş yapıyor.

Aşırı sağcı Salvini'nin partisi de hükümette

Sosyal demokrat çizgideki Demokrat Parti ve Matteo Salvini’nin Lig partisi de üçer bakanla olacak, geri kalan iki bakan ise eski Başbakan Matteo Renzi’nin Italia Viva partisinden ve liberal Liberi e Uguali’den gelecek.

Toplam 17 bakan erkek, sekiz bakan kadın olacak.