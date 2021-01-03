İtalya'da havai fişeğin isabet ettiği 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

İtalya'nın Asti kentinin dışındaki bir kampta bulunan 13 yaşındaki çocuk yeni yıl kutlamalarında atılan havai fişeklerden birinin karnına isabet etmesi sonucu yaralanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. 13 yaşıdnaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Uluslararası Hayvanları Koruma Örgütü (OIPA), Roma'da havai fişek sonucu ölen kuşların fotoğraflarını paylaşarak havai fişek kullanımının yasaklanması çağrısında bulundu.



Örgüt Sözcüsü Loredana Diglio, "Kuşlar korkudan ölmüş olabilir. Birbirlerine, pencerelere ya da elektrik direklerine çarpmış olabilir. Onların da kalp krizinden ölebildiğini unutmayalım" diye konuştu.

İtalya'da bu yılki kutlamaların sayısı, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle daha düşük oldu. Ülkede itfaiye ekiplerinin havai fişek kazalarına müdahale sayısının geçen yıla göre 686'dan 229'a düştüğü kaydedildi.



Bu yılki kazalarda 79 kişi yaralanırken, 23 kiş ihastaneye kaldırıldı. Kazaların çoğunun Roma'nın Lazio bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.







