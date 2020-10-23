İtalya'da günlük vaka sayısı rekor kırdı

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan verilere göre, ülkede son 24 saatte 16 bin 79 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Bu sayı ülkedeki günlük vaka sayısı rekoru oldu.

Toplam vaka sayısının 465 bin 726'ya ulaştığını aktaran bakanlık, son 24 saatte 136 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 36 bin 968'e yükseldiğini duyurdu.

İtalya'daki 7 bölgeden 3’ünde yerel yönetimler sokağa çıkma kısıtlamaları getirdi. Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı dün yerel saatle 23.00 itibariyle başladı, Campania ve Lazio bölgelerinde ise yarın 00.00'da yürürlüğe girecek.