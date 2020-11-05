İtalya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 34 bin 505 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Bu sayı, salgın başladığı şubattan bu yana ülkede bir günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Salgının başından beri virüs bulaşan kişi sayısı toplam 824 bin 879'a ulaştı.

Aktif Covid-19 hasta sayısı 472 bin 348'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 391'e yükseldi.

Ülkede Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 445 artarak, 40 bin 192’ye çıktı. Günlük ölüm sayısı, 474 olan 2 Mayıs'tan bu yana ilk kez 400’ü aştı.

İyileşenlerin sayısı da 4 bin 961 artarak, 312 bin 339 oldu.