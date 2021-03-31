İtalya'da bir fırkateyn kaptanı ve Rus diplomat casusluk iddiasıyla tutuklandı

İtalya polisi, bir İtalyan fırkateyn kaptanının ve bir Rus askeri diplomatın casusluk şüphesiyle tutuklandığını açıkladı.

Açıklamada, ikilinin bir gizli görüşmede para karşılığında belge alışverişi yaparken yakalandığı öne sürüldü.

Şahısların kimliğine ilişkin bir bilgi verilmedi.

Polis, İtalyan kaptanın hapishaneye sevk edildiğini, Rus diplomatın diplomatik durumununsa inceleme altında olduğunu aktardı.

İtalyan haber ajansı Ansa'nın iddiasına göre, fırkateyn kaptanının Rus yetkiliye verdiği dosyalar arasında NATO belgeleri bulunuyor.

Olayın ardından açıklama yapan İtalya Dışişleri Bakanlığı, tutuklamalardan sonra Rusya Büyükelçisi Sergey Razov'un bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Bulgaristan, bu ay içerisinde casusluk yaptığı iddiasıyla bir Rus yetkiliyi sınır dışı etmişti. Hollanda da, geçtiğimiz Aralık ayında aynı gerekçeyle bir Rus diplomatı sınır dışı etmişti.