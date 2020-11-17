İtalya'da 3 Nisan'dan bu yana en yüksek ölüm sayısı

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 208 bin 458 testte 32 bin 191 yeni pozitif Covid-19 vakası tespit edildiği bildirildi. Yeni vakalarla toplam vaka sayısının 1 milyon 238 bin 72'ye ulaştığı ifade edildi. Toplam aktif vaka sayısının ise 733 bin 810'a yükseldiği belirtildi.

İtalya'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 731 kişinin yaşamını yitirmesiyle 3 Nisan'dan bu yana günlük en yüksek ölü sayısının kayda geçtiği aktarıldı. 3 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 766 kişi yaşamını yitirmişti.

Ülkede son verilerle birlikte toplam can kaybı 46 bin 464'e yükseldi. Son 24 saat içinde 120 kişi daha yoğun bakıma alınırken, ülke genelinde toplam 3 bin 612 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor.