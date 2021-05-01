İtalya'da 1 Mayıs yürüyüşü: Torino'da halk başbakan ve giyotin maketi taşıdı

İtalya'nın Torino kentinde binlerce kişi 1 Mayıs yürüyüşüne katıldı.

Yürüyüşe katılanlar, Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına dikkat etti. Kent merkezine doğru kızıl bayraklarla yürüyüş gerçekleştiren Torino halkı, "Sağlık krizi, toplumsal kriz, ekolojik kriz. Kendimizi korumak için sistemi değiştirmeliyiz" yazılı büyük bir pankart taşıdı. Hükümeti protesto eden halk, yanlarında Başbakan Mario Draghi'nin maketiyle birlikte bir oyuncak giyotin getirdi.

Yürüyüşe katılanların kent merkezine ulaşmasını engellemek isteyen polis, yürüyüşe saldırdı