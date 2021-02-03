İtalya: Cumhurbaşkanı'ndan teknokrat hükümet çağrısı

İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico, yeni koalisyon hükmetinin kurulması için yürüttüğü çabaların sonuçsuz kaldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşen Fico "Bu aşamada partiler arasında hala büyük farklar var. Sonuç olarak koalisyon kurma konusunda bir istek görmedim" diye konuştu.

Bu gelişme üzerine Cumhurbaşkanı Mattarella, İtalyan meclisine en kısa sürede ülkedeki koronavirüs salgınını yönetmek üzere siyasi olmayan bir hükümet üzerinde uzlaşılması çağrısında bulundu.

Ulusa seslenen Mattarella, İtalya'nın bir siyasi kampanya ve erken milletvekili seçimlerini kaldıracak durumda olmadığını belirtti ve vatandaşların salgının yol açtığı sağlık, sosyal ve ekonomik krizlere karşı somut ve hızlı cevaplar beklediğini sözlerine ekledi.

euronews'in haberine göre Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin Çarşamba günü bir toplantı yapmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na davet edildiği bildirildi.

Eski İtalya Başbakanı ve Italia Viva Partisi'nin lideri Matteo Renzi yeni hükümet kurma çalışmalarının sağlık harcamaları, eğitim ve altyapı projelerini içeren bir dizi konu üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle bozulduğunu açıklamıştı.

Eski İtalya Başbakanı ve Italia Viva Partisi'nin lideri Matteo Renzi geçtiğimiz ay Başbakan Guiseppe Conte'nin sağlık krizi ve takip eden ekonomik iflası yanlış yönetmekle suçlamış ve hükümetten çekilmesi üzerine koalisyon hükümeti dağılmıştı.

Ülkede, 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Italia Viva (Iv) ve Özgürler ve Eşitler'den (LeU) oluşan dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan, 26 Ocak'ta Başbakan Giuseppe Conte'nin istifasıyla derinleşen hükümet krizi devam ediyor.