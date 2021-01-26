İtalya Başbakanı Conte istifa etti

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koalisyon hükümetinin ortaklarından 'İtalia Viva'nın desteğini çekmesinin ardından istifa etti.

İstifanın ardından Cumhurbaşkanı'nın yeni hükümet kurma görevini yeniden Conte'ye vermesi bekleniyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 'İtalia Viva'nın liderliğini yapan eski başbakanlardan Matteo Renzi, Avrupa Birliği'nin sağladığı pandemi yardım fonunun yönetimi gibi bazı konularda anlaşmazlık yaşandığı gerekçesiyle hükümetten ayrılmıştı.

Conte hükümeti geçen hafta parlamentoda yapılan güven oylamasını, 'İtalia Viva'nın ret değil çekimser oy kullanması sayesinde geçebilmişti.