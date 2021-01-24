İtalya aşı teslimatında gecikmelere karşı yargıya başvuracak

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, koronavirüs aşılarının teslimatındaki gecikmeler nedeniyle ülkesinin Pfizer ve AstraZeneca’ya karşı hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Devlet televizyonu RAI’ye konuşan Di Maio, aşılama planında bir değişiklik olmaması için çalıştıklarını söyledi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de dün yaptığı açıklamada aşı tedarikindeki gecikmeleri “kabul edilemez” diye nitelemiş ve bunun sözleşme ihlali olduğunu belirterek ülkesinin yasal yollara başvurabileceğini kaydetmişti.

Reuters’ın haberine göre İtalya’nın üst düzey bir sağlık yetkilisi ise aşı tedarikindeki sorunların devam etmesi durumunda ülkenin tüm aşılama programının yeniden ele alınması gerekeceğini söyledi.

İlaç şirketlerinin sözleşmelerinde taahhüt ettikleri dozlarda indirime gitmelerini “çiğneyecekleri lokmadan büyüğünü ısırdılar” diye yorumlayan Di Maio “Bu beyefendilerin sözleşmelerine uymalarını sağlamak için AB Komisyonunun elinden geleni yapması için tüm kanalları etkin hale getiriyoruz” dedi.

Pfizer geçen hafta yaptığı açıklamada üretim aşamasındaki değişiklikler nedeniyle Avrupa’ya aşı teslimatlarını geçici olarak yavaşlattığını duyurmuştu.

AstraZeneca’nın da üretim sorunları nedeniyle teslimatlarını yüzde 60 azaltacağına dair AB’yi bilgilendirdiği belirtilmişti.

AB Konseyi Başkanı Michel: Masaya yumruğu vurduk

Öte yandan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel bugün yaptığı açıklamada “Elimizdeki yasal araçları kullanarak ilaç şirketlerinin imzaladıkları sözleşmelere saygı duymasını sağlamayı planlıyoruz” dedi.

Europe 1 radyosuna konuşan Michel açık bir yaptırımdan söz etmedi ancak AB’nin teslimatlardaki gecikmelerin nedeni konusunda “şeffaflık” talebinde ısrarcı olacağını söyledi.

Pfizer’in birkaç haftalık gecikme olabileceğine dair ilk açıklamasından sonra sert bir tutum takındıklarını ve bu gecikmeleri yavaşlattıklarını savunan Michel “Yumruğumuzu masaya vurduk ve sonunda duyurulan birkaç haftalık gecikmeler teslimatta yavaşlamaya dönüştü” ifadelerini kullandı.