İtalya artan vaka sayılarının ardından tekrar kapanıyor

İtalya'da son haftalarda Covid-19 vakalarının artış göstermesi üzerine ülkenin büyük kısmını kapsayan kapama kararları alındı.

Yaklaşık 10 bölge gelecek Pazartesi gününden itibaren, risk skalasında en üst seviyeyi teşkil eden ve en sıkı kısıtlayıcı tedbirlerin uygulandığı "kırmızı bölge" ilan edilecek. Bu bölgelerde gerekli haller dışında dışarı çıkmak yasak olacak, okullar tamamen uzaktan eğitime geçecek, restoranlar yalnızca paket servisi verebilecek.

BBC Türkçe'nin haberine göre, ülke genelinde uygulanan 22.00-05.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı da devam edecek.

Hükümetin Cuma günü aldığı kararla getirilen yeni kısıtlamaların 15 Mart-6 Nisan tarihleri arasında geçerli olması planlanıyor.

Paskalya tatiline denk gelen 3-5 Nisan tarihleri arasında ise beyaz bölgeler dışında tüm ülke kırmızı bölge ilan edilecek.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza geçen hafta yaptığı açıklamada, "İngiltere varyantı" olarak bilinen ve bulaşıcılık kapasitesi yüksek olan virüs türünün ülkede en yaygın koronavirüs formu haline geldiğini söylemişti.

Bugüne kadar ülkenin 20 bölgesinden 6'sı sarı, yalnızca 3'ü kırmızı bölge kategorisindeydi.