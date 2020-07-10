İtalya, 13 ülkeden yolcu girişini yasakladı

İtalya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 14 günde Ermenistan, Bahreyn, Bangladeş, Brezilya, Bosna Hersek, Şili, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Moldova, Umman, Panama, Peru ve Dominik Cumhuriyeti'nden gelen ya da bu ülkelerden transit geçiş yapan kişilere, ülkeye giriş ve transit geçiş yasağı getirildi.

Uygun düzeyde sağlık koruması sağlanıncaya kadar bu ülkelerle karşılıklı doğrudan ve dolaylı tüm uçuşlar da askıya alındı.

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 4 ayda 34 bin 926 kişinin yaşamını yitirdiği İtalya'da, Mayıs ayından itibaren kademeli normalleşme sürecine gidilmişti.