İsviçre'nin Basel kenti, sokakta yaşamak zorunda kalan göçmenleri yurt dışına gönderiyor

İsviçre'nin Basel kentinin yönetimi, sokakta yaşamak zorunda kalan göçmenlerin Avrupa'nın başka kentlerine gitmesi için yeni bir uygulamayı yürürlüğe koydu.

Yerel gazete 20 Minutes'un aktardığına göre, kent yetkilileri, sokakta yaşayan göçmenlere 20 İsviçre frankıyla (yaklaşık 22 dolar) birlikte Avrupa'da herhangi bir yere seyahat belgesi sunuyor.

Le News'un haberine göre, şu ana kadar 31 kişi, kent yönetiminin teklifini kabul etti. Ancak teklifi kabul edenlerin, 2077 yılında dek Basel'e ya da İsviçre'nin herhangi bir kentine dönmeyeceğini taahhüt ettiği bir sözleşme imzaladığı belirtildi.

İsviçre'de yerel yönetimlerin sokakta yaşayan göçmenlere dönük politikaları büyük tepki topluyor. Cenevre kentinde 2014 yılında bir evsiz kadına, sokakta dilendiği gerekçesiyle 500 frank (547 dolar) ceza verilmiş, ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bu cezayı bozarak, kent yönetimine 1108 dolar tazminat cezası vermişti.