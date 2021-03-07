İsviçre'de referandum: Burka yasağı kabul edildi, dijital kimlik yasası reddedildi

İsveç'te bugün ulusal düzeyde üç konuda referandum yapıldı. Birinci konu burkanın ülke genelinde yasaklanması yüzde 52 oyla kabul edildi. İkinci referandum konusu ise dijital kimlik ve pasaport yasasıydı. Yasa yüzde 64 oy oranıyla reddedildi. Bir diğer halk oylaması konusu da Endonezya ile serbest ticaret anlaşması yapılmasıydı. Bu anlaşma ise yüzde 51 oyla kabul gördü. Bu referanduma halkın katılım oranı yüzde 40,3 oldu.

Burkanın yasaklanması

Burkanın yasaklanması konusunda zaten federal hükumet karar almıştı. Güvenlik kontrolü ve mahkemelerde yüzün gizlenmemesi konusunda yürürlükte bir yasa vardı, bu yasaya göre mahkemelerde, polis ve jandarma kontrollerinde yüzün gizlenmemesi gerekiyor.

Irkçı ve yabancı düşmanı politikalarıyla tanıdığımız SVP (UDC) adlı parti burkanın tamamen ülke genelinde yasaklanmasını referanduma taşıdı. Buna göre burka ve peçe kamusal alanlarda, parklarda ve AVM'lerde yasaklanacak. Burka ve peçe sadece ibadethanelerde ve karnavallarda kullanılabilinecek, yine bu yasaya göre toplantı ve yürüyüşlerde yüzlerini kapatanlara, idari para cezası ve hapis cezası uygulanacak.

Irkçı parti daha önceleri girdiği birçok referandumda iyi sonuç alamayarak prestij kaybetmişti. SVP ve benzeri partiler burka konusunda kazanarak toparlanmaya çalışıyorlar. Pandemi nedeniyle sağlık, ekonomi ve sosyal alanda kriz yaşayan İsviçre burjuvazisi bu gibi konularla halkın asıl gündeminin üstünü örtmeye çalışıyor. Burka daha önce de Tessin ve Saint-Gall kantonlarında yasaklanmıştı, bugünkü referandum sonucuna göre burka ülke genelinde yasaklanmış oldu.

Burka konusunda İsviçreli sol partiler ve işçi sendikaları "hayır" oyu kullanılmasını önererek, burka yasağının ayrımcılığı daha da körükleyeceği ve birlikte yaşamaya engel teşkil edeceğini savundular.

Dijital kimlik ve pasaport yasası reddedildi

Bir ülke vatandaşlarının kişisel kimlik ve pasaport verileri devletin güvencesi ve kontrolünde olması gerekirken, bu yeni yasaya eğer kabul edilseydi, yeni dijital kimlik ve pasaportların yapımı ve kontrolü özel şirketlere devredilecek ve şirketlere gelir kaynağı sağlayan bir hale getirilecekti. Büyük tepkilere neden olan bu yasaya göre kişisel verilerin üçüncü şahıslar tarafından kötüye kullanılmasının kolaylaşacağı iddia ediliyordu. Bu konu halk tarafından kabul edilmeyerek reddedildi.

Endonezya ile serbest ticaret anlaşması

Referandumla kabul edilen Endonezya ile ticaret anlaşmasının ise öncelikle İsviçreli çiftçileri daha da zor duruma düşüreceği tahmin ediliyor. Anlaşmanın temel unsuru Endonezya palmiye yağının daha etkin kullanılması. Bununla sözkonusu yağın İsviçre halkı için çok ucuza geleceği iddia ediliyor. Öte yandan bu konuda Endonezya'da ise bölgenin ormansızlaştırılmasına neden olacağı ve bölgenin ormanlarının işlenerek palmiye ağaçlarının yanı sıra bu ormanlık alanlarda yaşayan bazı hayvanların da yaşam alanlarının bozulacağı ve bölgede ekolojik felaketlerin kaçınılmaz olacağı ileri sürülüyor.

Obeziteye neden olduğu, kanser ve yüksek kolesterolü tetiklediği belirtilen palmiye yağı bazı ülkelerde yasak bazı ülkelerde ise kullanımına sınırlama getiriliyor. Palmiye yağının İsviçre'de piyasaya sürülmesi halinde söz konusu hastalıkların da artacağından kuşku duyuluyor.

Malezya ve Endonezya merkezli üretilen palmiye yağının kanserojen olup olmadığı henüz kanıtlanmış değil. Ancak bu tartışmalar sayesinde gördük ki bu yağ sadece Nutella’da kullanılmıyor; gıdadan bebek ürünlerine, cilt bakımından temizlik malzemelerine kadar, marketlerdeki pek çok ürün paketinin üzerinde bu yağın adını görebiliyoruz. En yoğun olarak kullanıldığı işletmelerin başındaysa McDonald's ve King Burger gibi restoranlar geliyor.

Kantonlarda referandum

Bu referandumla birlikte her kantonda bazı yerel konularda da referandum vardı. Yerel Cenevre parlamentosunun pandeminin mağdur ettiği çalışanlara maddi yardıım kararı da yine ırkçı SVP partisinin Cenevre örgütü tarafından referanduma taşındı ve yapılan oylama sonucunda reddedildi.