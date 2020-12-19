İsviçre, Pfizer'ın Covid-19 aşısının genel kullanımı onayladı

İsviçre'nin sağlık düzenleme kurumu Swissmedic, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Pfizer / BioNTech aşısının iki aylık bir gözden geçirmenin ardından İsviçre'de kullanım için onaylandığını söyledi.

Kurum yaptığı açıklamada, "Mevcut bilgilerin titiz bir incelemesinin ardından, Swissmedic, Pfizer / BioNTech'in Covid-19 aşısının güvenli olduğu ve yararının risklerden ağır bastığı sonucuna vardı" dedi.

Söz konusu aşı ülkede kullanılmak üzere onaylanan yeni koronavirüse karşı ilk aşı oldu.

Swissmedic direktörü Raimund Bruhin, "Hastaların güvenliği, özellikle aşıların yetkilendirilmesi söz konusu olduğunda temel bir ön şarttır" dedi.

8,6 milyon nüfuslu İsviçre, üç üretici ile anlaşarak yaklaşık 15,8 milyon Covid-19 aşı dozu aldı.

Yaklaşık üç milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı, yaklaşık 7,5 milyon doz Moderna aşısı ve yaklaşık 5,3 milyon doz AstraZeneca aşısı için sözleşme imzaladı.

Her üç üreticinin aşılarında da kişi başına iki doz gerekiyor.

İsviçre, her gün 4 binden fazla yeni vakaya ve 100 ölüme tanık olmaya devam ediyor.

Toplamda İsviçre, 400 binden fazla vaka ve yaklaşık 6 bin ölüm kaydetti.