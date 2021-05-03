İsviçre evsizlik sorununu evsizlerden 'kurtularak' çözecek

İsviçre'nin Basel kentinin yönetimi, evsizleri diğer Avrupa kentlerine yollamaya başladı.

Yerel gazete 20 Minutes'un aktardığına göre, kent yetkilileri, evsizlere 20 İsviçre frankıyla (yaklaşık 22 dolar) birlikte Avrupa'da herhangi bir yere seyahat belgesi sunuyor.

Le News'un haberine göre, şu ana kadar 31 kişi, kent yönetiminin teklifini kabul etti. Ancak teklifi kabul edenlerin, belli bir zaman içinde Basel'e ya da İsviçre'nin herhangi bir kentine dönmeyeceğini taahhüt ettiği bir sözleşme imzaladığı belirtildi.

İsviçre'de yerel yönetimlerin evsizlere dönük politikaları büyük tepki topluyor. Cenevre kentinde 2014 yılında bir evsiz kadına, sokakta dilendiği gerekçesiyle 500 frank (547 dolar) ceza verilmiş, ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bu cezayı bozarak, kent yönetimine 1108 dolar tazminat cezası vermişti.