İsviçre, Belarus lideri Lukaşenko'nun varlıklarını dondurdu

İsviçre, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun varlıklarını dondurdu. Gerekçe olarak, başkanlık seçimlerinin ardından ülkede yaşanan şiddet olayları gösterildi.

İsviçre hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Lukaşenko ve oğlu Viktor'un, ülkeye seyahat yasağı konulan 15 kişi arasında olduğu bildirildi.

Açıklamada, "söz konusu kişilerin şiddet ve keyfi tutuklamalardan sorumlu olduğunun iddia edildiği" belirtildi.

Hükümetin açıklamasında, "Ülkede devam eden gerilimlerden dolayı oldukça endişeli olan İsviçre, Belarus hükümeti ve sivil toplum arasında diyalog çağrısı yapmaktadır" denildi.

Açıklamada, keyfi olarak tutuklanan insanların serbest bırakılması ve güvenlik güçlerinin tutuklulara işkence ve kötü muameleye başvurduğuna ilişkin iddiaların soruşturulması çağrısı yapıldı.