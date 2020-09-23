İsveç'te askeri harcamaları karşılamak için içkiye yeni vergi: 'Biranızı iç huzuruyla yudumlayacaksınız'

İsveç'te içki, sigara, dumansız tütün ve nikotin ürünlerinde vergi artışına gidildi. Artışın bütçeye 110 milyon dolar gelir getirmesi beklenirken, Maliye Bakanı Magdalena Andersson, bunun savunma harcamalarındaki artışın finanse edilmesine yardımcı olacağını söyledi. Ülkede zorunlu askerlik 2010'da kaldırdıktan 7 yıl sonra bu kez hem erkekler hem kadınlar için geri getirildi.

Sputnik'teki habere göre, Expressen gazetesine konuşan Andersson, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yeni alkol-tütün vergisi için "Cuma biranızı yudumlarken hayırlı bir iş yaptığınızı hissedebileceksiniz. Alkol vergisi herhangi bir şeye endeksli değil, dolayısıyla yükseltmezsen vergi zamanla aşınıp eriyor. Sonuçta kamu sağlığı için de yüksek hedeflerimiz var" dedi.

Zaten içki fiyatının yarısından fazlası vergi

İsveç'te alkol miktarı yüzde 3,5'un üzerinde olan içkiler yalnızca devlete ait tekel Systembolaget'ten alınabiliyor. Systembolaget verilerine göre, perakende satış fiyatının büyük bölümünü vergiler belirliyor, son fiyatın yüzde 32'sini alkol vergisi, yüzde 20'sini KDV oluşturuyor.

Avrupa'nın en pahalılarından biri olan İsveç'te 5 yıl aradan sonra ilk vergi artışıyla bir şişe şarap ortalama 0,11 dolar, bir şişe bira 2 sente tekabül eden zamlar alacak.

Pandemide satışlar fırladı

Habere göre, bu yıl koronavirüs pandemisi ve beraberinde gelen sınır kapatmalar yüzünden Systembolaget'in bira satışları da patlama yaptı. Devlet tekeli, Ocak-Ağustos arasında 2019'un aynı dönemine kıyasla 26,5 milyon litre daha fazla bira ve elma şarabı satarak 34 milyon dolar gelir elde etti. Şarap ve likör satışlarında büyük artış yaşandı.