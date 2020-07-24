İsveçli bilim insanları ABD'yi uyardı: Bizi örnek almayın

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinde kısıtlamalara gitmeyerek “sürü bağışıklığı” modelini uygulayan İsveç’ten 25 bilim insanı ABD’ye salgınla mücadelede “Bizi örnek almayın, önlemlere sıkı sıkıya bağlı kalın” uyarısında bulundu.

İsveç’in önde gelen üniversitelerinden 25 doktorun imzasıyla USA Today’da yayımlanan görüş yazısında “İsveç’in Covid-19’a yaklaşımı ölüm, yas ve acıya yol açtı. Örnek oluşturduğumuz tek şey, ölümcül bir salgın hastalıkla nasıl mücadele edilmemesi gerektiği” denildi.

ABD’deki yetkililere İsveç’in yanlışlarından ders çıkarma çağrısında bulunan bilim insanları, ülkelerinin pandemiyle mücadelede karantina uygulamaması, kısıtlamaları “gönüllülük” esasına göre yapması ve maske zorunluluğu getirmemesinin “hoşgörülü ve liberal” bir yaklaşım gibi algılansa da ölüm oranlarının zirve yapmasına yol açtığını bildirdi.

Makalenin imzacıları Dünya Sağlık Örgütü Acil Sağlık Programı İcra Direktörü Dr. Mike Ryan’ın “sürü bağışıklığı” stratejisini kınayan açıklamalarını da hatırlattı. Ryan sözkonusu stratejiyi “denklemin merkezine insanları, yaşamı ve çekilen acıyı koymayan çok gaddar bir aritmetik” diye nitelemişti.

Antikor taşıyanların oranı yüzde 10'un altında

İmzacılar sürü bağışıklığının hedef ya da yan etki olduğuna bakmaksızın İsveç’in stratejisinin işe yaramadığını belirttiler. İsveç’in kendi Halk Sağlığı Kurumu’nun verilerine göre antikor taşıyan İsveçlilerin oranının yüzde 10’un altında olduğunu hatırlatan bilim insanları bunun “sürü bağışıklığı”nın uzağından bile geçmediğini vurguladılar.

İsveç’te Covid-19’dan ölüm oranlarının (bir milyon kişide 556 ölüm) ABD’dekinden (bir milyon kişide 425) daha yüksek olduğunu hatırlatan araştırmacılar, diğer 4 İskandinav ülkesinin 4,5 katı olan bu oranın “umut kırıcı” olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Makalede “İsveç’in bir model olarak kullanılabileceğine inanıyoruz ama ilk akla gelen şekilde değil. Bunun yerine İsveç bir kontrol grubu olarak hizmet edebilir ve (bu gruba) İsveç’te gönüllü mesafe ve gevşek önlemlerin karantina, çok sayıda test, takip ve maske kullanımı ile karşılaştırıldığında ne kadar etkili olduğu sorulabilir” denildi.

Sonuç olarak İsveçli bilim insanları ABD halkını bir aşı bulununcaya ve hastalığın seyrini iyileştirecek ilaçlar geliştirilinceye kadar önlemlere “sıkı sıkıya bağlı kalmaya” çağırdı ve “İsveç’in yaptığını yapmayın” uyarısında bulundu.

Öte yandan İsveç devlet epidemiyolojisti Anders Tegnell ise Covid-19 hastalığını atlatanların bağışıklık kazandıklarını savundu.

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında konuşan Tegnell “İkinci kez Covid-19’a yakalanan kimseyi görmedik. Bu nedenle bizim değerlendirmemiz Covid-19’a yakalanırsanız, bağışıklık kazanacağınız yönünde” dedi.

İsveç’te salgında 78 bin 500 vaka görüldü ve 5 bin 650’nin üzerinde kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin çoğu 75 yaşının üzerindeydi. Her gün 10’un altında yeni vaka bildiren komşularının aksine İsveç’te günlük yeni vaka sayıları hâlâ onlarca olarak kaydediliyor.