İsveç Kralı: Pandemi yönetiminde başarısız olduk

İsveç Kralı 16. Carl Gustaf, ülkede ikinci dalganın yaşandığı Covid-19 pandemisinde Ekim ayından bu yana artan vakalara ilişkin açıklama yaptı.

SVT televizyonuna konuşan Gustaf, "Sanırım başarısız olduk. Çok fazla ölü sayımız var ve bu korkunç bir durum" dedi.

Gustaf, "İsveç halkı, çok zor koşullarda muazzam acı çekti. Yaşamını yitiren aile üyelerine veda edemeyenleri düşünmek çok kötü. Bir aile üyesine elveda diyememek çok zor ve travmatik olmalı" diye konuştu.

İkinci dalgayla birlikte vakaların hızla arttığı İsveç'te pandeminin başından bu yana tedbirleri gevşek tutma politikası yürütülüyordu.