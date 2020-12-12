Istrancalar’da 144 bin 871 ağaç kesilecek!

Kırklareli’nde Istranca ormanlarının da bulunduğu Kapaklı köyünde kapasite artışı isteyen taşocağı için 144 bin 871 ağaç kesileceği ortaya çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuran işletme, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunu da sundu. Arazilerin tarla vasfında olması nedeniyle sahiplerinden alınacağı ifade edilen raporda, bölgedeki ağaç türlerinden de söz edildi. Raporda 144 bin 871 ağaç kesileceğine dikkat çekilerek “Ancak, proje alanında eşzamanlı faaliyet olmayacağı için ocak üretim alanı genişledikçe ve peyderpey alınan orman izinlerine göre kesim yaptırılacaktır. Toplam proje süresi - ocak ömrü dikkate alındığında bir taraftan rehabilite edilen ve ağaçlandırılan alanların da olacağı söz konusudur” denildi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, ÇED süreci 4 Kasım’da başlayan projeye ilişkin İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı geçen pazartesi yapıldı.

Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem, “‘5 bin, 10 bin, 50 bin derken yaklaşık 145 bin ağaç keseceğiz’ diyorlar. Istrancalar kaybedilirse Trakya bitecek ama aslında İstanbul da bitecek. Suyu nereden bulacaklar” diye sordu.