İstismarcı hocaya hapis cezası verildi, Yeni Şafak 'HDP'li' ilan etti

"Dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık" suçundan yargılaması devam eden istismarcı hoca Burhan Dalğali hakkında, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada karar verildi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Dalğali'ye, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Yeni Şafak 'HDP'li' ilan etti

Öte yandan, Yeni Şafak, haberi sosyal medyadan "Sapık HDP'li çıktı" görseliyle duyurdu. Ancak, mahkeme kararında, Dalğali'nin HDP'li olup olmadığına ilişkin bir ifade yok.

Sapıklık ve istismar davasından önce terör davası sonuçlandı

Cinsel istismar görüntüleri nedeniyle de yargılanan Dalğali hakkında ayrıca, "Dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık" ve "Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine de devam ediliyor.

Yeni Şafak'ın haberciliğiyle dahil olmasıyla birlikte konu iyice absürt bir hal alırken, kamuoyunda "istismarcı hoca" olarak bilinen kişi için önce "silahlı örgüt propagandası" suçlamasıyla yargılandığı dava sonuçlanmış oldu.