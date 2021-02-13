İstismarcı 'hoca' tahliye edildi

"Din hocası" sıfatıyla kadınlara istismarda bulunduğu görünüler ortaya çıkan ve "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan yargılanan Burhan Dalgalı, tutuklu bulunduğu "örgüt propogandası" suçundan tahliye edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında suçlamayı kabul etmeyen Dalgalı, “Ben Siirt Arapları Medresesinde okudum. Aslen Arap kökenliyim. PKK ile hiçbir alakam yoktur. İftar yemeğine sadece iftar yemeği olduğu için gittim. Ramazan ayında iftarımı açmadan önce dua yaparım. Orada propaganda amaçlı olarak dua yapmadım. PKK örgütüne karşı bir insanım. HDP üyeliğim kesinlikle yoktur” dedi.

Mahkeme heyeti, Dalgalı’nın tutuklu kaldığı süre, sabit ikametgah sahibi oluşu, delillerin toplanmış olması gibi başlıkları gerekçe göstererek tahliye kararı verdi.