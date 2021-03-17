'İstiklal Marşı'nı kısık sesle ya da içten okuyun'

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’un, koronavirüsün yüksek sesle konuşulduğunda daha hızlı yayıldığını gerekçe göstererek okullardaki törenlerde "İstiklal Marşı’nın banttan verilmesi ve kısık sesle ya da içten okunması" talimatı verdiği iddia edildi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Seyfullah Okumuş’un mesajının, pazar günü Whatsapp üzerinden İlçe Milli Eğitim müdürlerine gönderildiği ve talimatın, okul müdürleri grubundan paylaşılması istendiği belirtildi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, "Andımız" kararını da hatırlatarak "Bunu da Covid-19’u bahane ederek yapıyorlar. Bu, bir süre sonra ‘söylenmese de olur, çok da gerekli değil’ düşüncesinin topluma kabul ettirilmeye çalışmasının bir uygulaması" dedi.