İstiklal Caddesi kalabalık nedeniyle 3 dakika kapatıldı

İstanbulluların uğrak yeri İstiklal Caddesi'nde kalabalık nedeniyle cadde 3 dakikalığına kapatıldı. Caddenin Taksim Meydanı ve Tünel Meydanı’ndaki giriş yerlerinde kontrol noktaları oluşturuldu.

İstiklal Caddesi'nde salgınla mücadele tedbirleri kapsamında Aralık ayında bir karar alınmış, Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla caddeye 7 bin kişi sınırı getirilmişti.

Habertürk'ün haberine göre yaşanan yoğunluğa göre drone ile yapılan kontroller sonucunda cadde, 3 dakika kapatılıp ardından 3 dakika sonra tekrar ulaşıma açılıyor.



