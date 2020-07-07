İstihdam bir yılda nasıl değişti?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2020 verilerinin değerlendirildiği TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 95. sayısı yayımlandı. Nisan 2020’de Nisan 2019’a göre sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla azalan sektör 150 bin azalışla bina inşaatı sektörü oldu. Bu sektörü, 130 bin azalışla bina ve çevre düzenleme faaliyetleri, 117 bin azalışla konaklama, 50 bin azalışla bina dışı yapıların inşaatı ve 48 bin azalışla yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri sektörleri takip etti.

Sigortalı ücretli çalışan sayısı son bir yılda en fazla azalan il 113 bin azalışla Antalya oldu. Antalya’yı, 52 bin azalışla İstanbul, 39 bin azalışla Ankara, 36 bin azalışla Muğla ve 22 bin azalışla İzmir takip etti.

İşsizlik ödeneği bekleyenlerin sayısı son bir yılda 47 bin artışla en fazla İstanbul’da arttı. İstanbul’u, 13 bin artışla Antalya, 12 bin artışla Ankara, 10 bin artışla İzmir ve 5 bin artışla Gaziantep takip etti.

Nisan 2020’de Nisan 2019’a göre işsizlik ödeneği alanların sayısında en fazla Bursa’da azalış oldu. Bursa’yı İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Adana takip etti.





DİSK-AR: 4 yılın en düşük seviyesi

DİSK-AR SGK'dan yapılan açıklamayı değerlendirdi. "Toplam sigortalı işçi sayısı salgın öncesine göre 552 bin kişi azaldı" denilen açıklamada salgın döneminde en az 552 bin sigortalı işçinin işten çıkarıldığı belirtildi.

Sigortalı sayısında azalış işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği nedeniyle sınırlı kaldı" denilen açıklamada, ücretsiz izne çıkarılan 1 milyon 800 bin işçi ve kısa çalışma ödeneği kapsamındaki 3 milyon 500 bin işçi ile kayıt dışı çalışıp işten çıkarılanların bu sayıya dahil olmadığı belirtildi.

Salgının sadece kayıtlı sektörlerde çalışan 5 milyon 900 bine yakın işçinin işini ve gelirini olumsuz etkilediği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Nisan ayı itibariyle sigortalı işçilerin yüzde 38’den fazlası salgın nedeniyle iş ve gelir kaybına uğramış oldu. Sigortalı işçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre (Nisan 2019) 741 bin, zorunlu sigortalı işçi sayısı ise 379 bin azaldı. Sigortalı işçi sayısı son dört yılın en düşük seviyesinde. 2017’de 16 milyon 369 bin olan toplam sigortalı işçi sayısı Nisan 2020’de 15 milyon 352 bine geriledi."