İstifa sonrası 3 isim Erdoğan'la toplantı yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının ardından resmi makamlar sessizliğini korurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Kısıklı’da dün gece sürpriz bir zirve gerçekleştiği iddia edildi.

Bloomberg’in haberine göre, Erdoğan, yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ve eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile bir araya geldi.

Görüşmeyle ilgili Canikli, Ağbal ve Cumhurbaşkanlığı ofislerinden açıklama yapılmazken, Bloomberg, görüşmenin Albayrak’ın istifasının birkaç saat sonrasında yapılmasına dikkat çekti.

Binali Yıldırım görev alabilir

Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na getirilebileceği iddia edildi.

Reuters'a konuşan AKP'den üst düzey bir yetkili, Berat Albayrak'ın istifasının ardından ekonomi yönetiminin yeniden yapılandırılacağı bir kabine değişikliğinin ele alınabileceğini belirterek, "İstifa konusunda evet veya hayır demeden adım atılamaz. Kabine değişikliği yarı yarıya olabilir. Binali Yıldırım cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilebilir. Albayrak'ın istifa şekli Cumhurbaşkanı'na zarar verdi. Geçen hafta dolar bu kadar yükseldi. Bu niyeydi de bugün dolar %3.5-4 düştü bunu iyi görmek lazım" dedi.

Üst düzey bir yetkili ekonomiden sorumlu bir cumhurbaşkanı yardımcılığı makamı kurulabileceğini belirterek, "Şimdi Albayrak geri dönmezse ki kolay değil bu saatten sonra, yeni bir yapılanma olabilir. Bu yönde bazı çalışmalar da var. Daha önce kabinede görev yapmış bazı isimler bile gündeme geliyor. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı düşüncesi var, ekonomiden sorumlu olacak şekilde" dedi.

Albayrak'ın dün akşam Instagram'dan açıkladığı istifasının ardından 15 saatten uzun bir süre geçmesine rağmen henüz bakanlıktan veya cumhurbaşkanlığından resmi bir açıklama yapılmadı.

AKP'den bir yetkili de Albayrak'a istifasından sonra ulaşılamaması ve devir teslim yapacak isim olmadan istifa etmesinin parti içinde belirsizlik yarattığını belirtti.