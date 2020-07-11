İstifa ettiği açıklanan AKP'li: Genel Merkez'in isteği ile ayrıldım

AKP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran'ın 5 ilçe başkanının kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurmasının ardından açıklama yapan AKP Karesi İlçe Başkanı Sezai Doğan istifanın kendi isteği ile değil, il başkanlığının isteği ile olduğunu bildirdi.

Görevi il başkanı ve AKP Genel Merkezi’nin isteği ile bıraktığını kaydeden Doğan şöyle yazdı:



“Kasım 2018 tarihinden itibaren yürütmekte olduğum AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı görevimden İl Başkanlığımızın isteği ve AK Parti Genel Merkezimizin takdiri doğrultusunda bugün itibarıyla ayrılıyorum.”