İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: 'FETÖ' terör örgütünün ötesinde bir casusluk örgütüdür

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen ve ardından istifa eden Tümamiral Cihat Yaycı, Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un konuğu oldu.

"FETÖ" ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yaycı, "FETÖ bir terör örgütünün ötesinde bir casusluk örgütüdür" dedi.

'Beni mahkemeye düşürmek için ellerinden geleni yapacaklardır'

Yaycı, "İstifa etmem bile bunları tatmin etmedi. Emin olun beni mahkemeye düşürmek için içerideki kriptolarla birlikte ellerinden geleni yapacaklardır” diye konuştu. "FETÖMETRE" adı verilen tespit mekanizmasını detaylandıran Yaycı, şunları söyledi:

"FETÖ ile mücadele için geliştirdiğim sistemde 79 ana, 290 alt kriter var. Bu sisteme 'FETÖMETRE' adını da 'FETÖ'cü teröristler dalga geçmek için verdi. Bu aslında personel inceleme ve takip sistemidir. Kurunun yanında yaşın da yanmaması için gayret gösteriyoruz ama kurunun da yanmaktan kaçmasını engellemeye çalışıyoruz. 'FETÖ' ile mücadelede en yakınımın gözyaşına bile bakmadım, bakmamalıyız. S

oruları çalanlar tespit edilmedikçe 'FETÖ' tehlikesi devam edecek."