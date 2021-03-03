İstifa eden CHP'li Teoman Sancar: Genel Merkez yanlış yaptı

Geçtiğimiz günlerde partisinden istifa ettiğini duyuran CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, şantaj iddialarının doğru olmadığını, bunların yakında ortaya çıkacağını, kendisine kumpas kuranları açıklayacağını söyledi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Sancar şantaja konu olan video görüntülerin Genel Merkez'de kendisine izlettirilerek partinin zarar görmemesi için istifasının istendiğini söyledi.

Sancar bu kararın yanlış olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Kumpasta yer alan görüntülerde olmadığımı da, eşcinsel olmadığımı da ispat edeceğim. Evli ve iki çocuk babasıyım. Bu iftiralar atılırken onların da düşünülmesi gerekirdi. Bun tezgahı içinde olanları isim isim açıklayacağım.

Bana göre genel merkez yanlış yaptı. İstifamı istemek yerine birkaç gün daha bekleyip görmeliydiler. Genel Merkez kendi kendisini sıkıntıya soktu.Nitekim bu olayın sonuna geldik. Ben tüm gelişmeleri ayrıntılı ve kronolojik olarak açıklayacağım."