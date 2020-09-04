'İşten çıkarma yasağı' uzatıldı

Resmi gazetede yer alan karara göre, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca "işten çıkarma yasağı" 17 Eylül 2020’den itibaren iki ay daha uzatılmış oldu.

AKP’nin salgın günlerinde patronlara destek için çıkardığı düzenlemelerin başında “ücretsiz izin” ve “kısa çalışma ödeneği” gelirken, bu düzenlemeler bir de “işçi dostu” olarak sunulmuştu.

Salgın günlerinde patronların taleplerini birer birer hayata geçiren AKP, "işten çıkarmayı yasaklıyoruz" adı altında ücretsiz izin desteği verileceğini açıklamıştı.

Açlık sınırının giderek yükseldiği ülkede, asgari ücretin yarısı kadar bir ücret verilen milyonlarca emekçi, açlığa mahkum edilmeye devam edecek, patronlar bu süreçte kârlarına kâr katacak, AKP ise İşsizlik Fonu'ndan yaptığı bu ödemeyle işsizlik oranlarını düşük göstermeye devam edecek.

TKP MK Üyesi Alpaslan Savaş, "Bugün resmi gazetede yayımlanan CB Kararnamesi ile 17 Eylül’de sona ermesi gereken ücretsiz izin 17 Kasım’a kadar uzatıldı. Patronlar iki ay daha işçileri diledikleri gibi işyerinden uzaklaştırabilecek. Adına 'işten çıkarma yasağı' dediklerine bakmayın. Ücretsiz izin uygulaması da bir işten çıkarma biçimi. Bu yöntemle patronlar işten çıkarma maliyetlerini de aylardır sıfırladılar. İhbar ve kıdem tazminatı ödemiyor, sigorta primi yatırmıyorlar" dedi. Savaş'ın sosyal medyadan yaptığı değerlendirme şöyle: