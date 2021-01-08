İşten çıkarılan 65 işçi eylem yaptı: Yasak diye açıklamadınız mı?

Patronun işçiyi ücretsiz izne çıkarmasına yasal kılıf olarak getirilen 'işten çıkarma yasağı'na karşın İstanbul'daki bir hastanede 65 işçi işten çıkarıldı.

Haber Merkezi

İstanbul'daki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yemekhane ihalesini alan taşeron firmanın değişmesiyle 65 işçi işten çıkarıldı. 

Koronavirüs salgını döneminde patronların işçileri ücretsiz izne çıkarmalarına yasal kılıf sağlayan ve "işten çıkarma yasağı" diye sunulan düzenlemeye karşın 65 işçi işten çıkarıldı.

Hastane önünde eylem yapan işçiler, pandemiden dolayı işyerlerinin kapalı olması nedeniyle ailenin tek gelir kapısı maaşları olduğunu vurgulayarak, “Pandemide işçi çıkarmanın yasak olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamadı mı? Covid’in yoğun olduğu dönemde biz Covidli hastalara yemek vererek hizmet yaptık. Hizmetimizin ve emeğimizin karşılığı bu mu?” diye sordu.

ANKA'nın haberine göre annesi işten çıkarılan bir çocuk ise yetkililere şöyle seslendi: “Annemin burada emeği vardı, buraya yıllarını verdiler. Kapıya atamazlar onları. Bunları suya, yemeğe, paraya ihtiyacı var.”

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