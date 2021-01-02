İşte Türkiye'de mutasyonlu koronavirüsün görüldüğü iller

Sağlık Bakanı Koca, İngiltere'den yurda girişlerin, bu ülkeden gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmesi üzerine geçici olarak tamamen durdurulduğunu açıklamıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye'deki mutasyonlu koronavirüs hastası 15 kişiden birinin Balıkesir’in Edremit ilçesinde karantina altına alındığı öğrenildi. Öte yandan mutasyona uğramış virüsün yurt dışından Gaziantep’e gelen 2 kişide görüldüğü iddia edildi.

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal virüsün tespitinin hem ardından evin karantina altına alındığı, gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinin alındığını ifade ederek, “Tüm tedbirleri aldık, bir sıkıntı yok. Evinde. Aile karantinası uyguluyoruz. İngiltere'den gelen bir hasta. Normal çalışma düzenimizde tüm tedbirleri uyguluyoruz” dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, “Mutasyona uğramış virüs ülkemize de geldi. Yurt dışı seyahati olan kişilerin maske, mesafe ve hijyene daha çok dikkat etmesi hayati önem taşıyor. Yurt dışından gelen kişilerden uzak durmak bu süreçte yapılabilecek en etkin korunma yöntemi olur. Tehlike büyük, tedbir basit” ifadelerini kullandı.