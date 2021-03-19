İşte MHP'nin yeni yöneticileri: Bahçelievler Katliamı, Doğan Öz ve Kemal Türkler suikastinde yer aldılar

Devlet Bahçeli’nin yeniden genel başkanlığa seçildiği MHP’nin 13. Olağan Büyük Kurultayı’nda partinin yönetim organı olan Merkez Yönetim Kurulu’na giren isimler dikkat çekti. İbrahim Çiftçi, Tamer Osmanağaoğlu ve Tarkan Toper...

Doğan Öz’ün, Bahçelievler Katliamı’nda öldürülen 7 TİP’li gencin katilleri, Kemal Türkler cinayetinin suç ortağı, Danıştay Katliamı’nın failinin birgün önce ziyaret ettiği isim MHP'nin yeni yönetiminde.

Doğan Öz ve 7 TİP’linin katilleri

İbrahim Çiftçi, 8 Ekim 1978 tarihinde Ankara'nın Bahçelievler semtinde bulunan 15. sokaktaki 56 numaralı apartmana gelen ülkücü katillerin, TİP'li gençleri vahşice katledenlerin arasında yer alıyor.

Katliamın sorumlularından İbrahim Çiftçi serbest bırakıldıktan sonra savcı Doğan Öz'ü katletti. Ceza almadan tekrar salıverilen Çiftçi, MHP Genel Başkanlığı'na da aday oldu.

İbrahim Çiftçi, Doğan Öz suikastını gerçekleştirdiğini emniyet sorgusunda itiraf ettiği gibi savcıların sorgusunda cinayeti tüm ayrıntılarıyla anlattı. Eylemi Hüseyin Demirel ve Hüseyin Kocabaş’ın emir ve talimatları doğrultusunda yaptığını söyledi.

Askerî Mahkeme Çiftçi’yi Öz cinayetinden idama mahkûm etti. Askerî Yargıtay soruşturmadaki bazı noksanlıklar nedeniyle mahkeme kararını bozdu. Askerî Mahkeme, Çiftçi hakkında ölüm cezasına tekrar karar verdi. Askerî Yargıtay Genel Kurulu idam kararını bozdu.

Yargılamayı yürüten Askerî Mahkeme, gerekçeli kararında yargı tarihine geçecek ifadelerle, “İtiraz üzerine verilmiş olsa dahi Askerî Yargıtay Daireler Kurulu kararlarına direnilemeyeceği muhtelif Askeri Yargıtay Daireler Kurulu kararlarından anlaşıldığından ayrıca Askerî Yargıtay Daireler Kurulu kararları mahkemeleri bağladığından Mahkememiz eski kararında direnememiştir. Bir oy farka dayansa da sekizde yedilik oy çokluğuna dayanan Askerî Yargıtay Daireler Kurulu’nun bozma ilamına, hukuki zorunluluk nedeniyle uyulmuş”tur diyerek sanık İbrahim Çiftçi’nin beraatına karar verdi.

Böylece dönemin birçok cinayetinde olduğu gibi, akla sığmayacak yollarla ve kararlarla, faili belli suikast faili meçhul (!) kaldı.

Kemal Türkler’in katlindeki suç ortağı

Tamer Osmanağaoğlu, 1980’de DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’i öldüren faşist katil Ünal Osmanağaoğlu’nun ağabeyi ve suç ortağı. Türkler’in öldürülmesinin ardından Ünal Osmanağaoğlu ağabeyi Tamer Osmanağaoğlu’nun kimliğiyle yurtdışına kaçmıştı.

Avusturya’da uyuşturucu kaçakçılığından 3 ay tutuklu kaldıktan sonra ağabeylerinin talimatıyla, yine Tamer Osmanağaoğlu’nun kimliğiyle Türkiye’ye dönmüştü.

Saldırı öncesi ziyaret

17 Mayıs 2006'da gerçekleştirilen Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan’ın, saldırıdan bir gün önce hukuk bürosunda ziyaret ettiği avukat Tarkan Toper 2018'de MHP'nin Ankara İkinci Bölge, 4. sıra milletvekili olarak listede yer almıştı.

Şimdi bu isim de MHP yönetiminde.