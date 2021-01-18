İşte eski Mardin kayyumunun parlak yolsuzluk sicili

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında, Mardin Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına dönük soruşturmanın odak noktasındaki ismin daha önce AKP tarafından kayyum atanan Vali Mustafa Yaman olduğunu iddia etmişti.

Yolsuzluk iddialarının odak noktasındaki isim olan Yaman daha önce vali olarak görev yaptığı dönemlerde de çok konuşulmuş bir isim.

Yaman, Tunceli Valisi olduğu dönemde, seçim döneminde yapılan beyaz eşya yardımıyla ilgili açılan dava sonucunda 2011 yılında 7 ay 15 gün hapis cezası almış, ancak ceza ertelenmişti. Yaman, söz konusu davanın ardından Giresun'a atanmıştı.

Yaman’ın, yine Tunceli’de görev yaptığı dönemle ilgili Sayıştay denetçilerinin hazırladığı raporda, tıraş için kullandığı jilet dahil olmak üzere, duş jeli, diş macunu, banyo sabunu gibi kişisel bakım malzemelerin parasını devlete ödettiği ileri sürülmüştü.

Raporda, aynı dönemde anaokulu yapımı sırasında ihalede usülsüzlük yapıldığı ve devletin 570 bin lira zarara uğradığı belirtilmişti.

Raporda yine Yaman döneminde Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Tunç'un, kentin Atatürk Mahallesi’nde pazarlık usulü ile 672 bin 549 TL’ye yaptırdığı ve ana okulu ihalesinde de devletin 570 bin TL zarara uğratıldığı ileri sürülüyor.

Yaman, 2016 yılında Balıkesir Valisi olduğu dönemdeyse Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Edip Uğur'la gerginlik yaşamış ve bunun üzerine kendisinin Mardin'e tayini çıkmıştı.

Uğur bu dönemde Yaman’ı "nitelikli dolandırıcılık ve yatırımları sabote etmekle" suçlayarak Yaman için “Vali değil, devlet memuru bile olamazsın” demişti.

Mardin'de ortaya çıkan rüşvet belgeleri

Öte yandan, Yaman’ın Mardin Valisi olduğu dönemki danışmanı Bülent Erdolu’nun 2019 yılında rüşvet belgeleri ve ardından buna ilişkin faturaları ortaya çıkmıştı.

Faturalara göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinde 430 TL'ye kiralanan araç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ziyaretinde 1100 TL'ye kiralandı. Erdolu, en fazla rüşveti ise Erdoğan’ın ziyaretinde aldı.

Geçtiğimiz Haziran ayındaysa Yaman’ın AKP’de siyaset yapan kızı Elif Nur Yaman Saçal’ın Aksaray’ın Gülağaç ilçesine kaymakam olarak atandığı ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz Ekim ayında, Yaman’ın görev yaptığı döneme ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakkında soruşturma başlatılan belediye ile iş yapan müteahhitlerden Adnan Yüksel tutuklanmıştı.