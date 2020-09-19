İşte AKP’nin yeni ‘psikolojik hareket’ başkanlığı: İsim değişti, görev aynı...

Halka ve muhaliflere karşı kesintisiz bir "psikolojik savaş" yürüten AKP, bu operasyonunu resmi bir kurumsal şemsiye altında birleştirme kararı aldı.

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, "Türkiye'ye karşı yürütülen psikolojik harekat, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her türlü manipülasyon ve dezenformasyonla mücadele edilmesine karar verildi" ve bunun için başında Fahrettin Altun'un bulunduğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı kuruldu.

12 Eylül'de 'resmi' olarak ortaya çıkmıştı

İktidarlar tarafından halkın mücadelesine karşı sürekli olarak yürütülen "psikolojik" savaş, 12 Eylül'le birlikte resmi bir kurum tarafından devralınmıştı. 12 Eylül sonrası darbeciler eliyle “Toplumla İlişkiler Başkanlığı” kurulmuş, söz konusu başkanlık, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde, tıpkı bugün kurulan "Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi" benzeri bir görevle hareket etmişti.

20 yıl boyunca bu yönde açık ve gizli faaliyetler yürüten kurum, sonrasında "resmi" düzeyde sönümlenmişti.

Artık iktidarda AKP vardı, cumhuriyet de tasfiye ediliyordu. Dolayısıyla ortada kalan bu kurum da yeni “formatını” arıyordu.

AKP'den yeni format arayışları

Abdülkadir Aksu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde bakanlık bünyesinde “Toplumla İlişkiler Başkanlığı” kuruldu, görevi ilk olarak bu kurum üstlendi.

Daha sonra bir adım ileri atıldı, yine benzer bir kısaltmaya sahip olan “Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı” 2005 yılında AKP tarafından kuruldu.

TİB’in görevi MİT, Emniyet ve Jandarma istihbaratının ayrı ayrı birimler ve savcılıklardan aldıkları izinlerle gerçekleştirdikleri telefon dinlemelerini tek merkezden yapmaktı.

Darbe girişiminden bir ay sonra Bakanlar Kurulu kararı ile resmen kapatıldı, görev ve yetkileri Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na devredildi.

Sonra bu ekibe, Erdoğan’ın emriyle kurulan İletişim Başkanlığı eklendi.

Kurum, “psikolojik savaşın” yeni adresi haline getirildi ve başına da yandaş basından Fahrettin Altun getirildi.

Yeni merkeze 'yeni' rol

12 Eylül’den devralınan misyonla hareket edecek olan kuruma, dün yine Erdoğan’ın imzasıyla dikkat çeken bir "resmi" rol verildi.

Dünkü kararla birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı kuruldu. Buna göre yeni başkanlık, “Türkiye'ye karşı yürütülen psikolojik harekat, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her türlü manipülasyon ve dezenformasyonla mücadele edecek.”

12 Eylül’de darbecilerin kurduğu kurumla aynı “görünür” amaca sahip kurumun fiili olarak en büyük işlevi, yine halka karşı yürütülen “algı ve psikolojik operasyonun merkezi olmak” olacak.

2018 yılında kurulan kurumun başında bulunan Altun’un şu ana kadar yürüttüğü görevde verdiği işaretler de bunun ispatı niteliğinde.

Altun’un son olarak Boğaz’daki kaçak yapısına ilişkin haberlere BTK aracılığıyla getirilen erişim engeli ve habere açılan “terör soruşturması” bunun işaretlerinden biriydi.

Yine Altun’un başında bulunduğu Basım İlan Kurumu’nun, haber nedeniyle Cumhuriyet gazetesine ve diğer muhalif gazetelere verdiği “ilan kesme cezası” da bu “psikolojik” operasyonun parçalarından biriydi.

Altun'un başında bulunduğu kurum sadece bu olayla değil, göreve başladığı günden bu yana AKP'nin zora düştüğü tüm başlıklarda "algı yönetme" operasyonunun da en önemli temsilcilerinden biri olarak görev üstlenmiş durumda.

Bu görevle Suriye, Doğu Akdeniz, ABD ile ilişkiler gibi başlıklarda AKP'nin zorda kaldığı tüm başlıklarda hem sansür mekanizmasını devreye sokan, hem de elindeki olanaklarla AKP'nin karşı adımlarının propagandasını yapan kurum bir süredir İletişim Başkanlığı olmuş durumda.

Kuruma verilen son görev, zaten yürütülen operasyonunun resmileşmiş hali anlamını taşıyor.