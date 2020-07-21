İstanbul'un su kaynakları yok oluyor: Trakya'daki Kazandere ve Pabuçdere barajları kurudu

Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su taşıyan ve şehrin en büyük su kaynaklarından olan Kırklareli'nin Vize İlçesi'ndeki Kazandere ile Pabuçdere barajları kurudu.

DHA'nın haberine göre, barajların kurumasının nedeni aşırı kuraklık.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinde 10 Nisan 2020 tarihinde, Kazandere Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 36.65, Pabuçdere'de yüzde 23.47 iken bugün Kazandere'de yüzde 8.54'e, Pabuçdere'de yüzde 2.46'ya geriledi.

İstanbul'un bir diğer su kaynağı Terkos Gölü ise Kanal İstanbul projesi ile birlikte talana açılmıştı.