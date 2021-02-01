İstanbul'un enflasyon rakamları açıklandı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, İstanbul'da toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi de Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.31 ve yıllık bazda yüzde 17.75 yükseldi.

İTO verilerine göre, Ocak ayında perakende fiyatlar; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 9.92, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 4.79, ev eşyası harcamalarında yüzde 2.36, konut harcamalarında yüzde 1.23, gıda harcamalarında yüzde 0.68, diğer harcamalarda yüzde 0.26 ve kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.02 yükselirken, giyim harcamalarında yüzde 4.09 düştü.

Toptan fiyatlar da Ocak'ta aylık bazda; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4.25, mensucat grubunda yüzde 1.42, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1.11, gıda maddeleri grubunda yüzde 0.80, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.78, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.46, madenler grubunda yüzde 0.07 yükseldi.

İstanbul’da perakende fiyatlar aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, toptan fiyat ise yüzde 2,05 oranında artmıştı

İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1,36, Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,05 oranında artmıştı.

Aralık ayında; Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 3,02, Gıda Harcamalarında yüzde 2,20, Konut Harcamalarında yüzde 1,27, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 0,59, Diğer Harcamalarda yüzde 0,38, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,33 artış yaşanmıştı.