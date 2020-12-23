İstanbul'un çarpıcı hikayesi: 'Köle, Kul, Amele' kitabı çıktı

Kaya Tokmakçığlu’nun kaleminden tarihi benzersiz toplumsal mücadelelerle yazılmış bir kentin çarpıcı hikayesi...

"Köle Kul Amele", İstanbul’un toplumsal mücadeleler tarihinin panoramasını kentin tarihsel imgesinden ve mekânlarından yola çıkarak anlatıyor.

Emeğin kenti İstanbul’a farklı bir gözle bakılmasını sağlayacak kitap, Yazılama Yayınevi'nden çıktı.

Kitabın tanıtım bülteninde şu ifadeler yer alıyor:

İstanbul şehri, şehri İstanbul...

İmparatorlukların başkenti olmuş, dünyanın en eski şehirlerinden biri...

Roma'yı, Osmanlı'yı, Cumhuriyet'i görmüş, kavgamızın şehri. Dolayısıyla yalnızca güzellemelerin değil, uğruna mücadeleler verdiğimiz emeğin de şehri.

İstanbul deyince, bizlerin deneyimlerini, anılarını yok saymak mümkün mü? Yüzlerce yıllık mücadelelerden; haklıdan, ezilenden, yoksuldan yana; adalet, özgürlük ve eşitlik için verilen mücadelelerden bahsediyoruz. Köle, Kul, Amele bu mücadeleyi verenlerin Eski Saray'ın etrafındaki, Ayasofya'nın yanı başındaki Hipodrom'daki, Beyazıt Meydanı'ndaki, Saraçhane başındaki, kent gelişip genişleyince sur dışına çıktığımızda Taksim Meydanı'ndaki sanayi ile daha da genişlediğinde Boğaz'ın köylerindeki, tütün ve tramvay işçilerinin grevlerindeki, Kazlıçeşme'deki, Kartal'daki, Paşabahçe'deki, Kadıköy'deki, kısacası şehrin tüm dokusuna yayılmış maceralarına odaklanıyor. Saraylara, ezenlere, hakkımızı vermeyenlere ve zalime karşı ayaklananların haklı mücadeleleriyle dolu şehrimizin toplumsal mücadeleleriyle dolu şehrimizin toplumsal mücadeleler tarihinin panoramasını sunuyor.